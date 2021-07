„Romantische Triebe" seines Hundes bereiten Boris Johnson Sorgen

Guildford – Die "romantischen Triebe" seines Hundes "Dilyn" bringen den britischen Premierminister Boris Johnson (57) nach eigenen Angaben häufig in peinliche Situationen. Das gut zwei Jahre alte Tier bespringe regelmäßig die Beine von Mitarbeitern und Besuchern, erzählte Johnson am Dienstag bei einem Treffen mit Hundeführern in einer Polizeidirektion in Guildford.