Nach Äußerungen zu Corona-Regeln: Nena-Konzert in Wetzlar abgesagt

In Wetzlar nicht willkommen: Nena. © dpa

Wetzlar – Nach den umstrittenen Äußerungen der deutschen Popsängerin Nena zu den Corona-Regeln bei einem Konzert nahe Berlin hat der Veranstalter eines Konzertes in Wetzlar den geplanten Auftritt der 61-Jährigen gestrichen. Das Nena-Konzert am 13. September beim Strandkorb Open Air werde abgesagt, hieß es auf der Homepage. Bei ihrem Auftritt am Sonntag in Schönefeld bei Berlin hatte sich Nena über die dortigen Hygienevorschriften geäußert und die Besucher aufgefordert, ebenjene zu ignorieren und sich vor der Bühne zu versammeln.

Die Situation eskalierte so weit, dass die Show vor der Zugabe abgebrochen wurde. „Mir wird gedroht, (...) dass sie die Show abbrechen, weil ihr nicht in eure (...) Boxen geht", sagte Nena laut Zeitungsbericht und Videos. „Ich überlasse es in eurer Verantwortung, ob ihr das tut oder nicht. Es darf jeder frei entscheiden, genauso wie jeder frei entscheiden darf, ob er sich impfen lässt oder nicht."

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Facebook (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Der Veranstalter des Strandkorb Open Airs in Wetzlar distanzierte sich nun von Nenas Aussagen und ihrem Auftreten. „Nenas Einstellung zum Veranstaltungsformat mit den Strandkörben stimmt nicht mit dem Hygiene- und Sicherheitskonzept überein, das eigens für diese Reihe coronakonform konzipiert worden ist." Die Tickets für das Konzert am 13. September können zurückgegeben werden.

„Es war uns wichtig und daher auch bereits im Vorfeld vertraglich vereinbart, dass die Konzerte nicht als politische Bühne genutzt werden dürfen", erläutert Dennis Bahl die Absage an die Künstlerin. Wichtig sei, den Besuchern ein größtmögliches Maß an Sicherheit zu gewährleisten.

Weitere Auftritte geplant

Die Sängerin hat im August und September noch weitere geplante Open-Air-Auftritte in ihrem Programm, ehe sie im Frühjahr 2022 auf große Hallen-Tournee gehen will. Unter anderem sind etwa Shows beim „Rügen Open Air", in Bad Segeberg und Apolda, aber auch in Österreich, Belgien und auf Mallorca vorgesehen. (APA/dpa, TT.com)