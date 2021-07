Wachablöse eingeleitet: Titmus besiegte Ledecky auch über 200 m Kraul

Tokio – Die Spitze im Kraul-Schwimmen der Frauen steht vor einer Wachablöse. Die Australierin Ariarne Titmus hat am Mittwoch auch ihr zweites Finale bei den Olympischen Spielen in Tokio gewonnen, auf Gold über 400 m Kraul folgte jenes über die 200 m. US-Ass Katie Ledecky war jeweils als Titelverteidigerin angetreten, auf 400-m-Silber folgte aber nur Rang fünf. Minuten später beeindruckte der Ungar Kristof Milak durch einen mit 2,48 Sek. Vorsprung abgesicherten Sieg über 200 m Delfin.

Titmus übernahm erneut erst auf der letzten Länge die Führung, zur Rennhalbzeit war sie nicht in den Medaillenrängen gelegen. Mit dem olympischen Rekord von 1:53,50 Min. war ihr Bonus nach dem Anschlag mit 0,42 Sek. komfortabel. Silber ging an Siobhan Bernadette Haughey aus Hongkong, Bronze schon 1,20 Sek. hinter Titmus an die anfangs vorangelegene Kanadierin Penny Oleksiak. Ledecky verpasste Bronze um 0,51 Sek., ihr Rückstand auf Titmus betrug satte 1,71 Sek.

Den Weltrekord über 200 m Kraul hält weiter Federica Pellegrini in 1:52,98 Min., aufgestellt in der Ära der Ganzkörperanzüge 2009 bei den Weltmeisterschaften in Rom. Die noch bis Donnerstag nächster Woche 32-Jährige wurde diesmal in 1:55,91 Siebente, sie bestritt ihr bereits fünftes Olympia-Finale in diesem Bewerb. 2008 hatte sie Gold geholt, 2004, Silber, 2016 und 2012 war Pellegrini Vierte bzw. Fünfte geworden.