Behelfsbrücke eingehängt: Ein Schritt in Richtung Freiheit für die Kelchsau

„Wir sind in der glücklichen Lage, in Tirol 36 Laufmeter Behelfsbrücken zu haben. Hier werden 22 Meter benötigt, diese wurden vergangene Woche angeliefert und zusammengebaut“, schildert Guglberger. In den vergangenen Tagen wurde nun der Unterbau für die Brücke fertig gestellt, gestern wurde sie dann von einem Kran eingehoben. „Mit dieser Behelfsbrücke haben wir nun wieder eine Verkehrsverbindung über den Glantersberg“, schildert Bürgermeister Sieberer. Da die Straße nur einspurig ist, wird es eine Blockabfertigung geben.

Auch an der Landesstraße wird bereits intensiv gearbeitet. Insgesamt wurden gut 800 Meter der Straße teilweise zur Gänze weggespült. Hier wurde in den vergangenen Tagen bereits eine Baustraße errichtet. „Diese ist für den Verkehr gesperrt“, betont Bezirksbauamtsleiter Obermaier. Aus Sicherheitsgründen ist ein Befahren nur Einsatzkräften, dem Milchtransport und dem Lieferanten des Lebensmittelgeschäftes in der Kelchsau erlaubt. „Das wird von der Polizei kontrolliert“, sagt Obermaier. Die Kelchsau bleibt bis Sonntag ohnehin touristisches Sperrgebiet, wie der Bürgermeister betont. „Da rufen Leute bei der Hotline an und fragen, wie sie jetzt zum Schwammerlsuchen in die Kelchsau kommen. Dafür fehlt mir echt das Verständnis“, ärgert sich Sieberer und appelliert an die Vernunft der Menschen.