Judoka Polleres hat eine Medaille sicher und kämpft im Finale um Gold

Tokio – Die Weltranglisten-Achte Michaela Polleres hat bei den Olympischen Spielen in Tokio in der Judo-Gewichtsklasse bis 70 kg Gold oder Silber sicher. Die Niederösterreicherin gewann am Mittwoch das Semifinale gegen die Niederländerin Sanne van Dijke, die in der Weltrangliste auf Rang drei liegt, mit Waza-Ari. Es war das Duell der beiden WM-Dritten. Im Finale wartet im altehrwürdigen Budokan nun die Japanerin Chizuru Arai, die sich gegen Madina Taimasowa aus Russland durchsetzte.