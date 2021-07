Med-Uni Innsbruck: Genmutation soll Herzinfarkt-Risiko senken

"Das Spannende dabei ist, dass Lp(a)-Werte zwischen Personen um mehr als das 200-fache schwanken können. Wir wissen, dass dies größtenteils genetisch durch das neu entdeckte Gen bedingt ist, kennen aber die genauen Ursachen dafür nicht", erklärte Coassin, der die Arbeitsgruppe für komplexe Genomregionen am Institut für Genetische Epidemiologie leitet. Der Abschnitt, in dem sie das Gen lokalisieren konnten, könne in einer Person einmal und in einer anderen bis zu 40 Mal vorhanden sein. Die Forscher hatten bereits 2017 eine Mutation in dieser Region gefunden, die eine Senkung des Lp(a)-Spiegels bewirke.