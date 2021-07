Lawinenunglück am K2: Stephan Keck zurück in Tirol

Innsbruck – Seit gestern Mittwoch ist der Kramsacher Bergsteiger Stephan Keck wieder zurück in seiner Heimat Tirol. Der 48-Jährige war vor wenigen Tagen am 8611 Meter hohen K2 im Karakorum-Gebirge – dem zweithöchsten Berg der Welt – in eine riesige Lawine geraten.