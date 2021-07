Erste Corona-Fälle in Tirol nach „Beach-Party“-Woche in Kroatien

Innsbruck ‒ Rund um die einwöchige Beach-Party auf der kroatischen Insel Pag dürfte sich ein österreichweiter Corona-Cluster gebildet haben. Im Zusammenhang mit dem „Austria goes Zrce“-Festival in Kroatien von 17. bis 24. Juli, an dem rund 19.000 Personen aus Österreich teilgenommen haben, sind einige Rückkehrer positiv auf Covid-19 getestet worden.

Heute wurden auch die ersten Fälle in Tirol und in Niederösterreich bekannt. In Tirol dürften es vier sein, in Niederösterreich bisher 38. Experten rechnen in den nächsten Tagen mit vermehrten Corona-Fällen wegen des Festivals. (TT)