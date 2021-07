Tirol bietet ab Mitte August individuelle Impftermin-Buchung an

Der Wartebereich in der Impfstation Messe Innsbruck.

Innsbruck – In den vergangenen Wochen konnten in Tirol über 30.000 Personen durch das niederschwellige Angebot für Impfungen ohne Anmeldungen erreicht werden. Das gab das Land Tirol in einer Aussendung bekannt. Dieses Angebot soll laut Gesundheitslandesrätin Annette Leja auch im August weiter gelten. „Alle derzeit bestehenden Tiroler Impfzentren öffnen im August zu wöchentlich fixen Zeiten ihre Türen für Erst- und Zweitimpfungen ohne Anmeldung“.