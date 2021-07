30-Jähriger in Brunecker Wohnung erstochen aufgefunden

Bruneck – Ein 30-jähriger Russe ist in der Nacht auf Mittwoch in Bruneck in Südtirol erstochen in seiner Wohnung aufgefunden worden. Als dringend tatverdächtig gilt ein 23-jähriger Pole, der wenig später von der Polizei festgenommen wurde. Der Bluttat soll ein Streit zwischen den beiden polizeibekannten Männern vorausgegangen sein, berichteten Südtiroler Medien.