Mehrere Tote nach Monsunregen in Rohingya-Lagern in Bangladesch

Der Monsunregen hat das Flüchtlingslager in Balukhali in eine Schlammlandschaft verwandet.

Dhaka – Sturzfluten und Erdrutsche in Folge des schweren Monsunregens haben in Bangladesch insbesondere in den Flüchtlingslagern der Rohingya Zerstörung hinterlassen. Mindestens 14 Menschen, darunter sechs Rohingya, kamen durch die Erdrutsche an den Hängen der Hügel ums Leben, etliche weitere wurden verletzt, berichtete der asiatische Pressedienst Ucanews laut Kathpress am Mittwoch.