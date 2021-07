Sepp Straka startete mit ausgezeichneter Runde ins Golfturnier

Sepp Straka legte mit einer sensationellen Runde los. © KAZUHIRO NOGI

Tokio - Golfprofi Josef "Sepp" Straka ist bei Olympia in Tokio ein ganz ausgezeichneter Start gelungen. Der auf der US-PGA-Tour spielende Wiener blieb am Donnerstag nach einer fehlerlosen 63er-Runde gleich 8 Schläge unter Par und positionierte sich damit zunächst an der Spitze des Feldes. Der Österreicher war allerdings im ersten Flight unterwegs und schon fertig, als das letzte Trio gerade auf die Runde gegangen ist.

Longhitter Straka schaffte im Kasumigaseki Country Club zunächst auf den Spielbahnen drei bis acht vier Birdies (Schlaggewinne), gleiches gelang ihm dann auch noch vom 13. bis zum 17. Loch. Die makellose Leistung des von Zwillingsbruder Sam am Bag begleiteten Weltranglisten-161. war auch insofern bemerkenswert, als der 28-Jährige zuletzt auf der PGA-Tour an drei Wochenenden in Folge den Cut verpasst hat. Bei Olympia wird allerdings ohne Cut gespielt.

Schwab nicht fehlerlos

Während Straka am ersten von vier Spieltagen nach seiner famosen Runde wohl nur noch schwer einzuholen war, agierte Landsmann Matthias Schwab - wie Straka ein Olympia-Debütant - bei weitem nicht so fehlerlos. Der Steirer spielte in der zweiten Gruppe des Tages unmittelbar nach seinem Landsmann und lieferte mit drei Birdies und drei Bogeys zunächst eine kunterbunte Front-Nine ab. Danach ging es deutlich solider weiter und Schlaggewinne auf der 11 und der 16 brachten den 26-Jährigen dann doch noch zu einer 69 sowie Unter-Par-Runde (-2).