Erste Pferdeklappe Österreichs im Außerfern stationiert

Da die Abgabe eines schutzbedürftigen Wesens mit Angst und Scham verbunden sein kann, besteht ab 2022 die Möglichkeit einer anonymen Abgabe der Tiere. Dafür wird es dann eine eigene „Begrüßungsbox“ geben, in die Pferde anonym eingestellt werden können. Die Tierschützer gehen aber davon aus, dass Papiere, Impfungen und ähnliche Ausweise mit abgegeben werden. Der Name der Pferdeklappe orientiert sich am Konzept der Babyklappe in Krankenhäusern. Genau wie Mütter wollen auch Pferdebesitzer ihren tierischen Familienmitgliedern „ein schönes Leben ermöglichen“, heißt es in einer Stellungnahme des Österreichischen Tierschutzvereins. Das Erfolgskonzept der Pferdeklappe gebe es bereits in Deutschland, nun wurde das Projekt erstmals nach Österreich gebracht.

Die Pferdeklappe sei weder Gnadenhof noch Hospiz oder Tierklinik. Mit ihr fokussiert sich der Österreichische Tierschutzverein auf die Vermittlung in ein artgerechtes Zuhause. Denn jedes vermittelte Pferd ermögliche die Rettung eines weiteren. „Deshalb müssen Pferde, die in unsere Obhut gegeben werden, vermittelbar sein. Das schließt zwar todkranke und sehr alte Tiere aus, in diesen Fällen unterstützen wir die Besitzer jedoch bei der Übergabe an einen Gnadenhof“, sagt Malle. Insgesamt 30 Klappenboxen stehen für Pferde in Not zur Verfügung. Damit können bis zu 350 Pferde pro Jahr gerettet werden, wie die Erfahrung der deutschen Pferdeklappe laut Österreichischem Tierschutzverein zeigt. Alleine in den ersten fünf Wochen der Corona-Krise wurden dort 25 Pferde abgegeben.