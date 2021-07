Lauter Ruf nach mehr Geld für Gewaltprävention in Tirol

Seit Jahren mahnen Experten, mehr in den Gewalt- und Opferschutz in Österreich zu investieren.

Innsbruck – Viel Geld bräuchte es nicht. Mit 100.000 Euro könnte man beim Tiroler Verein Mannsbilder alle Männer betreuen, die sich wegen ihres Hangs zur Aggressivität helfen lassen wollen. Die finanziellen Mittel will aber niemand zur Verfügung stellen. Und deshalb mussten allein in jüngerer Vergangenheit, wie berichtet, 70 potenzielle Klienten abgewiesen werden. „Da melden sich Männer in ihrer Not und wir können nur zwei, drei Telefonate führen“, sagte Obmann Martin Christandl zur .