Ausdauer-Events: Vom Großglockner bis zum Glungezer

Großglockner-Ultra-Trail: Drei Bundesländer vereint ab morgen einer der härtesten Läufe, die es in Österreich gibt. Auf der GGUT-Hauptstrecke warten morgen (22 Uhr) von Kaprun aus auf Salzburger Seite insgesamt 110 Kilometer und 65.000 Höhenmeter durch Kärnten und Osttirol, ehe es nach einer langen Runde um Österreichs höchsten Berg mit 3798 m wieder nach Kaprun geht. Am Samstag (6 Uhr) führt der Großglockner-Trail von Kals über 57 Kilometer und 3500 Hm nach Kaprun. Mit dabei in Osttirol ist der Spanier Pau Capell, der 2019 den Mont-Blanc-Ultra-Trail und damit wichtigsten Lauf der Trailrun-Szene gewann. Insgesamt rechnen die Veranstalter an den drei Event-Tagen mit 1500 Teilnehmern – nach der Absage im Vorjahr ist eine so starke Zahl an Startern Balsam auf den Wunden. Die Anmeldung ist bereits geschlossen.