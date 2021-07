Mann rief wegen Ehestreits Wiener Polizei und wurde festgenommen

Wien – Ein 45-Jähriger hat am Mittwoch wegen eines Ehestreits den Wiener Polizeinotruf gewählt. Seine Frau habe ihn in der Wohnung im Bezirk Favoriten gebissen und geschlagen, gab er an. Die Ehefrau hingegen berichtete den Polizisten dann, seit Jahren unter der Gewalttätigkeit ihres Mann zu leiden. Der 13-jährige Sohn des Paares gab zudem an, der Vater habe ihm einmal einen Kugelschreiber in den Oberschenkel gerammt. Der Mann wurde festgenommen.