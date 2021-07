Hangrutsch in Wörgl: Undichte Wasserleitung wohl Auslöser

Wörgl – Eine undichte Wasserleitung dürfte der Grund für den Hangrutsch am vergangenen Donnerstag in Wörgl gewesen sein. Darauf weist das Gutachten eines Landesgeologen hin, zitierte der ORF Tirol die Wörgler Bürgermeisterin Hedwig Wechner (SPÖ) am Donnerstag. Die Bürgermeisterin versprach der vom Erdrutsch betroffenen Familie Entschädigung. Der Hangrutsch sei ein Einzelfall gewesen.