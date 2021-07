Tiroler Musiker mit globaler Ambition: Stergins Nachbarschaftsprojekt in London

Vinzenz Stergin führte sehr persönliche Gespräche mit Menschen, die in derselben Quadratmeile wie er selbst leben. Das Erzählte nahm der Exil-Tiroler als Grundlage für die Songs seines neuen Albums.

Innsbruck, London – Vinzenz Stergin hatte schon einige ambitionierte Visionen in seinem Künstlerleben. Auf manche davon – wie etwa die aufregende Weltreise seiner Wegwerfkamera – kann er bereits mit Stolz zurückblicken. Vor kurzem stellte er sein neuestes Projekt vor – das ebenfalls eine globale Dimension bekommen soll.

Für „1 Mi2" („One Square Mile") führte Stergin sehr persönliche Gespräche mit Menschen, die in derselben Quadratmeile wie der Musiker selbst leben. Was ihm seine Londoner „Nachbarn" über ihre Leben erzählten, nahm der Exil-Tiroler als Grundlage für die Songs seines vor kurzem veröffentlichten Albums.

Herausragend insbesondere für die deutschsprachigen Zuhörer ist die Elektropop-Nummer „Alle Alle". Mitreißender positiver Vibe, mutmachender Sprechgesang und ein Refrain mit Ohrwurmcharakter bilden einen perfekten Auftakt für das Album, das im Anschluss auch mit melancholischen Klängen („There for You" feat. Philippe Nash, „City Under Water") aufwartet. Erfrischend poppig kommt zwischendurch der Track „Citrus Dreams" feat. Amy Kelly daher.