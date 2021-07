Stau startete bereits in der Früh: Blechlawine rollt durch Tirol

Innsbruck – Das verkehrsreichste Wochenende des Sommers ist angebrochen und wie prognostiziert kam es auch in Tirol bereits in den frühen Morgenstunden zu Staus: Grund für die Blechlawine war hauptsächlich der Ferienstart in den deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg. Aufgrund ihrer Nähe zu Österreich waren viele Autofahrer aus diesen Bundesländern bereits in den frühen Morgenstunden auf Tirols Transitrouten unterwegs, um in Richtung Süden zu kommen.