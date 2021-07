Leuchtstoffröhre geriet in Brand: Einsatz für die Feuerwehr Jenbach

Jenbach – Zu einem Brand in einem Geschäft in Jenbach wurde am Donnerstag die Feuerwehr gerufen. Kurz nach 17 Uhr hatte sich im Keller dichter Rauch entwickelt. Eine Leuchtstoffröhre war in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte diesen rasch löschen. Anschließend wurde der Keller durchgelüftet. Verletzt wurde niemand.