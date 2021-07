Mit Motorkarren gegen Holzstapel geprallt: Osttiroler in Anras verletzt

Anras – Längere Zeit musste am Donnerstag ein Osttiroler nach einem Unfall mit seinem Einachsschlepper auf Hilfe warten. Der 76-Jährige war laut Aussendung der Polizei am Nachmittag rückwärts gegen einen Holzstapel gefahren. Der Mann wurde von seinem Sitz geschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen an Armen und Beinen.