10.000 Fußballfans im Tivoli sahen Sieg der Hertha gegen Liverpool

Innsbruck – Der deutsche Bundesligist Hertha BSC hat am Donnerstagabend die englische Star-Truppe des FC Liverpool in einem Testspiel im Innsbrucker Tivoli-Stadion mit 4:3 (2:2) besiegt. Vor mehr als 10.000 Zuschauern feierte in den Reihen der "Reds" Star-Verteidiger Virgil van Dijk neun Monate nach seinem Kreuzbandriss ein Comeback. Der Niederländer wurde in der 69. Minute für Nathaniel Phillips unter großem Applaus eingewechselt.