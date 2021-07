Erler Festspiele: Von der Leichtigkeit des Klavierspiels

Lewis hat es sich zur Mammutaufgabe gemacht, bei den Erler Festspielen die fünf Klavierkonzerte von Ludwig van Beethoven erklingen zu lassen – aufgeteilt auf drei Abende. Am Mittwoch, dem zweiten Abend, erklang Beethovens erstes Klavierkonzert in C-Dur und sein drittes in C-Moll. Garniert mit Franz Schuberts leichter, volksliedhafter und so natürlicher Sinfonie Nr. 3 in D-Dur zum Einstieg.