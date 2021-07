Emotionale Debatte über Gedenkstein für NS-General in Tristach

Tristach – Seit dem Zweiten Weltkrieg sind viele Jahrzehnte vergangen, und dennoch wirken Ereignisse von damals bis heute nach, wie bei einem Vortrag in der Gemeinde Tristach deutlich wurde. Peter Pirker, Historiker an der Uni Innsbruck, war eingeladen, um über den so genannten Pannwitz-Stein zu referieren. Dabei handelt es sich um ein Denkmal im Dorfzentrum, das zu Ehren eines einstigen Generals der Waffen-SS, Helmuth von Pannwitz, errichtet wurde. Dieser hatte als Kommandant eines Kosakenregiments Partisanen in Oberitalien bekämpft.