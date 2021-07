27 Prozent der jetzt Positiven in Tirol sind mindestens einmal geimpft

Innsbruck – Die Beach-Party-Teilnehmer sorgen in vielerlei Hinsicht für Schlagzeilen. So wird klar, dass viele Jugendliche, die an dem Festival „Austria goes Zrce“ teilnahmen, bereits voll immunisiert waren und sich trotzdem angesteckt haben. In Niederösterreich seien von 38 am Mittwoch positiv getesteten Personen bereits 33 geimpft gewesen, 13 davon vollimmunisiert, berichtete der Veranstalter.