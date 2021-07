Viel Bewegung im Haifischbecken

Die Tiroler Lukas Bär (l.) und Nico Feldner nahmen HCI-Neuzugang Alex Dostie (M.) in der Tiwag-Arena in Empfang.

Innsbruck – Auf Initiative von Nachwuchstrainer Manfred Burgstaller findet derzeit mit 50 Kindern das Sommercamp der Innsbrucker Haie statt. Die Räumlichkeiten der Tiwag-Arena lernte gestern auch der erste neue Legionär kennen: Der kanadische Angreifer Alex Dostie (24) traf als erster der neuen Übersee-Cracks via Kalifornien und München in Innsbruck ein.

„Es ist traumhaft hier“, zog das Berg-Panorama wie alle Jahre den Neuankömmling in den Bann. „Und täglich grüßt das Murmeltier“, hieß es auch in Sachen Leasing-Fahrzeug, das mit Gangschaltung für Dostie vorgefahren wurde. Wieder einmal ein „No-Go“. Der Angreifer sah sich wie viele seiner Vorgänger, die nur Automatik kennen, vorerst und ohne interne Haie-Fahrstunde nicht darüber hinaus, das Gefährt in Betrieb zu nehmen. Über Innsbruck hatte er auch von Ex-Hai Deven Sideroff, mit dem er zusammengespielt hat, nur Gutes gehört: „Er hat es mir empfohlen. Das ist meine erste Europa-Station.“ Auch Dostie will als guter Eisläufer mit Speed punkten.