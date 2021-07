Festival-Cluster wächst auch in Tirol, Rückkehrer-Tests ab 3. August fix

Wer nicht vollimmunisiert oder innerhalb der vergangenen drei Monate von einer Corona-Infektion genesen ist, muss bei der Urlaubsrückkehr aus Spanien ab 3. August einen PCR-Test machen. © Symbolfoto: Böhm

Innsbruck – Während die von großen Clustern getriebene starke Zunahme der Corona-Fallzahlen in den meisten Bundesländern wieder abflacht, steigt die Infektionskurve bei den Reiserückkehrern vom Festival „Austria goes Zrce“ in der Vorwoche auf der kroatischen Insel Pag. „Derzeit sind es 29 Fälle in Tirol, die im Zusammenhang mit Zrce stehen. Wir rufen daher alle Personen, die sich ebenfalls dort oder in der Nähe aufgehalten haben, eindringlich auf, sich umgehend testen zu lassen – auch wenn man sich gesund fühlt“, appelliert der Leiter des Kriseneinsatzstabes in Tirol, Elmar Rizzoli.

Österreichweit sind es mehr als 215, die Zahl hat sich von Mittwoch auf Donnerstag verdoppelt. Befürchtet werden aber schlussendlich 350 bis 500 Fälle. Der Veranstalter wies am Donnerstag den Vorwurf von Urlaubern wegen mangelnder Hygienevorschriften und lascher Kontrollen der 3-G-Regel zurück. Außerdem erklärten die kroatischen Behörden, am Höhepunkt der Veranstaltung seien maximal 2500 Teilnehmer aus Österreich dabei gewesen. Martin Reitstätter, der Geschäftsführer von New Generation Event & Touristik, spricht gegenüber dem Standard von 8000 rotweißroten Festivalbesuchern. Weil die meisten jedoch mit dem Bus zurückreisten, wird eine hohe Dunkelziffer weiterer Corona-Fälle vermutet. Deshalb auch der Aufruf an alle Rückkehrer, sich einem PCR-Test zu unterziehen. Rizzoli: „Jede nicht entdeckte Infektion birgt ein Risiko, eine Infektionskette in Tirol auszulösen.“

Sofern sie keine Vollimmunisierung aufweisen, gelten ab 3. August verpflichtende PCR-Tests auf den Flughäfen für Urlauber und Flugreisende, die aus Spanien, Zypern oder den Niederlanden ankommen. Aber auch Personen, die ein ärztliches Zeugnis über eine in den letzten 90 Tagen abgelaufene Infektion mit SARS-CoV-2 vorlegen können, ersparen sich den Test. Reisende ohne entsprechende Nachweise müssen sich registrieren und am Flughafen „unverzüglich“ einen PCR-Test nachholen, wie es die Einreiseverordnung vorsieht.

Am Innsbrucker Flughafen wurde das PCR-Test-Angebot noch serviceorientierter gestaltet: Bereits beim Abflug ins Urlaubsland erhalten die Reisenden Informationen zum PCR-Test und können sich bereits vor Abreise einen Testtermin für den Tag ihrer Rückkehr sichern. Direkt nach der Landung in Innsbruck kann der PCR-Gurgeltest am Flughafen gemacht und durch die vorherige Anmeldung können Wartezeiten vermieden werden.

🟡 Ampel in Tirol blinkt gelb

Nach der gestrigen Sitzung der Corona-Ampelkommission wird in Tirol wie in Wien, Kärnten, Oberösterreich und Vorarlberg das Infektionsrisiko als mittelmäßig eingestuft. Im Burgenland und Niederösterreich ist das Risiko gering, lediglich für Salzburg wird ein hohes Ansteckungsrisiko – also die Farbe Orange – festgestellt. Erneut gehen die Experten von leicht steigenden Fallzahlen aus, die allerdings regional unterschiedlich ausfallen.