Golden Slam geplatzt: Djokovic schied im Halbfinale gegen Zverev aus

Tokio – Der Traum vom "Golden Slam" ist für Novak Djokovic ausgeträumt. Der topgesetzte Weltranglistenerste aus Serbien scheiterte am Freitag im Halbfinale des olympischen Tennisturniers gegen den Deutschen Alexander Zverev überraschend deutlich mit 6:1,3:6,1:6. Djokovic fiel nach fast perfektem ersten Satz deutlich ab und muss damit weiter auf Olympia-Gold warten. Zverev trifft im Finale auf den Russen Karen Chatschanow.

Zuvor hatte Chatschanow (ATP-25) das erste Halbfinale gegen den Spanier Pablo Carreno-Busta klar dominiert und in 79 Minuten mit 6:3,6:3 für sich entschieden. Das Finale wird am Sonntag ausgetragen, das Spiel um Bronze am Samstag. (APA)