Schumacher-Dokumentation ab 15. September auf Netflix

Der erste von seiner Familie unterstützte Film gibt einzigartige Einblicke in das Leben des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher.

Gland, Kerpen – Die bereits lange angekündigte Dokumentation über Formel-1-Legende Michael Schumacher erscheint am 15. September im Streamingdienst Netflix. Das gab das Management des siebenfachen Weltmeisters am Freitag bekannt. Im Film "SCHUMACHER" würden auch dessen Ehefrau Corinna sowie die Kinder Gina und Mick "in sehr persönlichen Interviews" über Michael Schumacher sprechen, hieß es. Der 52-Jährige wird seit einem schweren Skiunfall Ende 2013 von der Öffentlichkeit abgeschirmt.