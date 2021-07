Inflation schießt im Euroraum über EZB-Ziel hinaus

Luxemburg – Die Inflation im Euroraum gewinnt deutlich an Fahrt und übertrifft die Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Verbraucherpreise stiegen im Juli binnen Jahresfrist um 2,2 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag nach einer ersten Schätzung mitteilte. Das ist die höchste Rate seit Herbst 2018.

Die EZB strebt mittelfristig zwei Prozent Inflation als Idealwert für die Wirtschaft an. Im Juni war die Teuerung im Euroraum noch bei 1,9 Prozent gelegen. Vor allem die Energiepreise stehen hinter dem Anstieg der Lebenshaltungskosten in der 19-Länder-Gemeinschaft. In Österreich stiegen die Preise laut einer Schnellschätzung der Statistik Austria gegenüber dem Juli des Vorjahres heuer um 2,7 Prozent.