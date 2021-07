Mehr als fünf Jahre Haft für den „Katzenmörder von Brighton"

Brighton – Ein 54 Jahre alter Mann aus dem südenglischen Brighton hat neun Katzen getötet und sieben weitere verletzt. Ein Gericht verurteilte den „Katzenmörder von Brighton" am Freitag deshalb zu fünf Jahren und drei Monaten Haft. Die monatelangen Angriffe auf Haustiere hatten nicht nur in dem Seebad am Ärmelkanal für Aufsehen und Empörung gesorgt.