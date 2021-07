Pandemie verschärft Lage: Diese Länder sind von Hungerkrisen betroffen

Rom – Die UN-Ernährungsorganisationen FAO und WFP warnen vor sich ausweitenden Hungerkrisen in 23 Regionen weltweit. Die Covid-19-Pandemie habe die Lage unter anderem in Afghanistan, Äthiopien, dem Tschad, aber auch in Haiti oder Nordkorea dramatisch verschärft, erklärten die Welternährungsorganisation (FAO) und das Welternährungsprogramm (WFP) am Freitag in Rom, berichtete die Nachrichtenagentur Kathpress.