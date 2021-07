Wacker siegt gegen Kapfenberg: Nach dem 2:0 stand das Tivoli unter Wasser

An der Nordtribüne lag es nicht, dass die Hausherren doch einige Zeit brauchten, um auf „Betriebstemperatur“ zu kommen. Während die Fans Vollgas gaben, kamen die Schwarzgrünen die erste Halbzeit kaum bis gar nicht in die gefährliche Zone der Kapfenberger. In der 31. Minute scheiterte Flo Jamnig, der wieder einmal als rechter Verteidiger zum Einsatz kam, aus spitzem Winkel an KSV-Goalie Christopher Giuliani. Fünf Minuten später brandete erstmals in dieser Saison Torjubel durchs Tivoli. Der Brasilianer Soares „chipte“ ideal auf Marco Holz, der zunächst noch an Giuliani scheiterte, dann stolperte Paul Sarac den Ball ins eigene Gehäuse. Mit der knappen, aber letztlich durchaus verdienten 1:0-Führung beendete Schiedsrichter Florian Jäger die erste Halbzeit.