„Rut“: Im Garten gewinnt das Gefällige

Telfs – Über die Bibel als einen Muttertext der abendländischen Literatur ließe sich viel sagen. Bertolt Brecht, wahrlich kein überfrommer Betbruder, beispielsweise hat bisweilen verblüffend wortgetreu im biblischen Reservoir gewildert. In der „Dreigroschenoper“ etwa klingt unter dem „Mond über Soho“ das alttestamentarische Buch „Rut“ an – und damit eine Schicksalsgemeinschaft in bedrohlichen Zeiten: „Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da will auch ich sein.“