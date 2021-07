Schwazer VP rüstet sich für den Wahlkampf

Schwaz – In Schwaz liegen erste Wahlkampfanzeichen in der Luft. Es geht los. Obwohl die Schwazer VP jedes Jahr zu Sommergesprächen mit Impulsvorträgen lädt, fällt dieser Termin heuer im Vorfeld der im Feber 2022 stattfindenden Gemeinderatswahlen etwas größer und interaktiver aus.

„Wir möchten die Chance ergreifen und unsere Stadt mit neuen Ideen und Konzepten noch lebenswerter machen“, erklärt BM Hans Lintner. Er und sein Team laden am 14. August ab 9 Uhr in der Raika mit anschließendem Fest im Mathoi-Garten zum Sommergespräch. „Wir wollen mit den Bürgern in den Dialog treten und in Themengruppen Ideen, Vorschläge und auch kritische Meinungen sammeln“, sagt StR Mathias Zitterbart. Die Schwerpunkte des Auftakts liegen auf: Bauen und Verkehr, Arbeit und Wirtschaft, Generationen und Soziales sowie Umwelt.