Palastrevolte in der Kufsteiner Volkspartei: Neuwahl gefordert

Kufstein – Es hat schon lange gekracht und geknirscht in der Volkspartei in der Festungsstadt. Die Stadtpartei sei gelähmt, warfen viele in der VP dem Stadtparteiobmann Vize-BM Hannes Rauch vor. Ein Brief des Vorstandes, beigelegt der Einladung zur Sitzung der Stadtparteileitung als Vorbereitung zum Stadtparteitag, spricht Bände über den inneren Zustand der Gruppierung: