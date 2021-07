Herbergssuche mit Happy End: Raiders wollen heute Heim-Triumph feiern

2019 durften die Swarco Raiders ihre bis dato letzte Austrian Bowl bejubeln – auch heute soll es im Tivoli wieder Grund zum Feiern geben. © gepa

Von Alois Moser

Innsbruck – „Das war echt eine Herbergssuche“, konnte Christoph Seyrl, seines Zeichens Generalsekretär des Österreichischen American-Football-Verbands AFBÖ, gestern schon wieder über die stressigen letzten Wochen schmunzeln. „Es ist vollbracht“, hätte er noch hinzufügen können – und angesichts des Zeitdrucks nach der kurzfristigen Absage der Austrian Bowl und der anschließenden Verlegung ins Innsbrucker Tivoli wäre es nicht übertrieben gewesen.

Doch der Reihe nach: Das wie in den letzten Jahren in St. Pölten angesetzte Endspiel der Österreichischen Football Liga (AFL) musste kurzfristig aus der NV-Arena weichen, weil der Rasen unbespielbar war. „Am Donnerstagabend haben wir die Absage erhalten, und gleich in der Früh haben wir nach einem Ausweichort zu suchen begonnen“, plaudert Seyrl aus dem Nähkästchen. Einige Tage mit noch mehr Absagen später kristallisierte sich das Innsbrucker Tivoli schließlich als Endpunkt der Herbergssuche heraus: „Seit Montag übersiedeln wir nun alles nach Innsbruck.“

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Facebook (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Der in Corona-Zeiten besonders aufwändige Genehmigungsprozess sei aufgrund der Unterstützung der offiziellen Stellen ausnehmend schnell gegangen – auch, weil man „auf die bestehenden Covid-Richtlinien der Raiders aufbauen konnte“. Bei den Gastgebern in Person von Paul-Philipp Lasch und Claudia Nuener sowie Olympiaworld-Geschäftsführer Matthias Schipflinger wollte sich Seyrl explizit bedanken: „Ohne ihre tolle und unkomplizierte Hilfe wäre das alles in so kurzer Zeit nicht zu stemmen gewesen.“

Unkompliziert zeigten sich aber auch die Vikings, die statt eines Matchs auf neutralem Boden nun ein Auswärtsspiel in der Höhle des Löwen bestreiten müssen: „Bei den Vikings war man überhaupt froh, dass wir so ein tolles Stadion für die Austrian Bowl gefunden haben.“

10x Wanderausrüstung zu gewinnen TT-ePaper gratis ausprobieren, der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Im Vorfeld der Austrian Bowl (19 Uhr, live auf ORF Sport+ und RaidersTV) steigt um 15 Uhr im American Football Zentrum bereits die Silver Bowl (Endspiel Division I) zwischen Salzburg und den Dacia Vikings II. Für beide Spiele gab es gestern noch Tickets, jeweils gesondert als auch als Kombiticket für beide Partien. „Zuletzt hatten wir immer rund 5000 Zuschauer, ich hoffe, dass es heute auch im Tivoli richtig laut wird“, freut sich Seyrl auf das Finale.

Das tun auch die Raiders rund um Kapitän Adrian Platzgummer. Für den Routinier und seine Mitstreiter wird das Finale kein Endspiel wie jedes andere: „Für uns ist es nicht wirklich ein Heimspiel, weil wir als Auswärtsmannschaft geführt werden und damit auch, anders als sonst, die Auswärtssideline und die Auswärtskabinen zugeteilt bekommen.“ Für Platzgummer irgendwie stimmig: „Das passt zu einem Jahr, in dem alles ein wenig anders ist.“ Wie auch, dass die in den letzten Jahren stets erfolgsverwöhnten Raiders bis dato eine für die eigenen Ansprüche durchwachsene Saison gespielt haben: Rücktritte, Verletzungen und Formtiefs bei wichtigen Spielern sorgten dafür, dass die Raiders in der AFL-Abschlusstabelle mit ganzen drei Niederlagen auf Platz zwei landeten. Zusätzlich verloren die Tiroler, wenn auch knapp, das „Finale dahoam“ in der Central European Football League (CEFL) gegen die Schwäbisch Hall Unicorns (GER). Eine Niederlage, die laut Platzgummer immer noch schmerzt: „Es tut weh, ein Finale zu verlieren, und dann noch daheim.“

Diese Scharte gilt es also auszumerzen – und eine noch schmerzvollere Heimniederlage gegen den Erzrivalen aus Wien zu vermeiden: „Die Vikings will man im Tivoli einfach nicht jubeln sehen.“

In den bisherigen drei Saisonduellen konnten beide Teams schon gewinnen, man kennt sich in- und auswendig – trotzdem sind die Spiele gegen die Vikings seit vielen Jahren stets Highlights und hart umkämpft: „Es nutzt sich nie ab, gegen die Vikings zu spielen.“

Wenn die Wetterprognosen für heute zutreffen, bekommt das heiße Duell wahrscheinlich Abkühlung von oben. Platzgummer irritiert das nicht: „Wir haben heuer schon öfters bei schlechtem Wetter gespielt und sind auf alles vorbereitet.“