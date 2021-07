Alko-Lenker (62) erfasste zwei Fußgängerinnen in Kufstein

Kufstein – Zwei Frauen sind am Freitagabend in Kufstein angefahren worden, berichtet die Polizei. Am Steuer des Autos saß ein 62-Jähriger, er fuhr gegen 22 Uhr durch die Marktgasse und übersah die Fußgängerinnen, die die Straße querten. Er erfasste sie frontal.