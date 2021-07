Finalsieg gegen die Vienna Vikings: Raiders triumphierten 35:14

Nach ihrem überlegenen Finalsieg gegen die Vienna Vikings in der Austrian Bowl bejubelten die Swarco Raiders ihre wohlverdiente Trophäe.

Innsbruck – Mit einer wahren Machtdemonstration besiegten die Swarco Raiders am Samstag in der Austrian Bowl am Innsbrucker Tivoli die Vienna Vikings mit 35:14 und krönten sich damit zum Gewinner der Austrian Football League.