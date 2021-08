Mit dem TT-Café kam die Sonne nach St. Johann

St. Johann i. T. –Nach dem Regen blitzte gestern pünktlich zum Beginn der TT-Frühstückstour am Hauptplatz in St. Johann die Sonne hervor. Zahlreiche Besucher nahmen das Angebot eines Gratis-Frühstücks mit Kaffee von Wedl/Testa Rossa, Gebäck aus der Hofer Backbox, Silberquelle-Mineralwasser und Musik von Prime Time gerne an.