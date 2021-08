„Alles Gute“ in Innsbruck: „Müssen über öffentlichen Raum reden“

Zumindest langsam scheint Bewegung in die Debatte zu kommen, das findet auch Veranstalter und Kulturarbeiter David Prieth, der nicht nur in die Gespräche um die Öffnung neuer Plätze für Innsbrucks Jugend involviert ist, sondern auch dem „Alles Gute“-Festival als Koordinator vorsteht, das an vier Augustwochenenden ebenso Akzente in Richtung Jugend setzen soll. Organisiert wird die Konzertreihe von den Kulturvereinen p.m.k, Die Bäckerei, Bonanza und Arche*Ahoi. Laut Prieth übrigens kein ausschließliches „Funprogramm“, sondern auch Möglichkeit des Austausches. „Disco, Diskurs und Drama“ eben. Für ihn sei damit die richtige Zeit gekommen, sich endlich über den öffentlichen Raum und dessen veränderte Nutzungsbedingungen zu diskutieren. „Es ist das erste Mal, dass wir in der Stadt über Plätze sprechen, die für niederschwellige Veranstaltungen freigegeben werden sollen“, erzählt Prieth. Es gebe gerade in der Diskussion um die Sillschlucht-Alternativen konstruktive Gespräche, aber noch keine Lösung.