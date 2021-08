Ein Steinpilz macht noch keine Suppe: Tipps zum Sammeln und Zubereiten

Pilzsuppe ist von der Speisekarte der Ehenbichler Alm kaum wegzudenken. © iStockphoto

Von Judith Sam

Wenige Tiroler dürften sich so über den Anblick frischer Fliegenpilze am Waldboden freuen wie Florian Fiegl: „In deren Nachbarschaft wachsen nämlich immer Steinpilze.“ Auf Letztere haben es der Koch der Ehenbichler Alm, hoch über Rinnen bei Berwang im Außerfern, und Almwirtin Marion Moebus – beide derzeit leicht zu erkennen an ihren schillernden Gummistiefeln und dem Schwammerlkörberl – abgesehen.

Den Routiniers reicht ein Blick auf die behütete Pracht, um zu wissen, ob sie Magenschmerzen oder kulinarischen Genuss verspricht: „Jeder Speisepilz hat einen giftigen Doppelgänger. Fliegen- und Knollenblätterpilz sind die gefährlichsten. Die anderen schmecken oft nur bitter oder führen zu Durchfall.“

📧 Jetzt ausprobieren: Der Gaumenfreuden-Newsletter der TT Wöchentliche Gaumenfreunden erwünscht? Wenn Ihnen dieser Artikel gefällt, dann können Sie als Nutzer von TT.com plus künftig mit unserem Gaumenfreuden-Newsletter regelmäßig neue Rezepte sowie interessante Tipps, Tricks und Ideen rund um die Themen Genuss und Kulinarik via Mail erhalten. ➡️ Einfach hier anmelden

Bitte keine alten Socken

Selbst Handy-Apps, die das Bestimmen erleichtern, leiten manchmal in die Irre. Schade eigentlich, dass Pilze nicht mit QR-Code am Hut, fürs rasche Einscannen, wachsen. Alternativ rät Fiegl: „Hände weg von Schwammerln, die glitschig aussehen, nach alten Socken riechen oder sich nach dem Anschneiden rasch verfärben. All das sind Hinweise auf Ungenießbarkeit.“

Wobei der Teufel im Detail liegt. Denn auch die bekömmlichen Steinpilze verfärben sich: „Allerdings erst nach rund zwei Tagen, nachdem man sie gesammelt hat. Wird der anfangs weiße Schwamm unter dem Häuberl grün, hat der Pilz sein Ablaufdatum überschritten.“

10x Wanderausrüstung zu gewinnen TT-ePaper gratis ausprobieren, der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Der Leitsatz, dass man Pilze nicht aufwärmen soll, ist nichts weiter als ein alter Mythos. Florian Fiegl, Koch der Ehenbichler Alm

Apropos Ungenießbarkeit: Der Koch hört oft, dass man Pilze nicht aufwärmen soll: „Das ist nichts weiter als ein Mythos aus Zeiten, in denen alles, was man im Wald fand, sofort verkocht wurde.“ Damals aß man quasi jeden Pilz, den der Waldboden hergab – unbekömmliche inklusive. Die intensivieren ihre ungesunde Wirkung beim Aufwärmen. „Wer nur essbare kocht, kann also bedenkenlos aufwärmen“, sagt Fiegl.

Der gebürtige Sölder, der vor 35 Jahren der Liebe wegen nach Reutte zog, gerät beim Thema Pilze ins Plaudern: „Ich drehe Pfifferlinge aus der Erde und schneide Steinpilze mit dem Messer ab. Denn unter deren Hauben tummeln sich gerne Schnecken, die ich mit der Klinge gleich abstreife.“ Pilzlaien sollten für die genauere Bestimmung zuhause übrigens das Stielende mitnehmen.

Damit die „Pilzwurzel“ nicht austrocknet, sondern auch nach der Ernte neue Pilze hervorbringt, gilt: Das entstandene Loch im Boden mit Erde bedecken, sodass das so genannte Myzel nicht austrocknet, und einzelne Pilze stehen lassen.

Nur auf eine Frage reagiert Fiegl ungewohnt zurückhaltend: „Als ob ich verraten würde, wo meine geheimen Schwammerl-Hotspots sind!“ Das käme wohl Hochverrat gleich. Nur so viel: Besonders viele finde man in Senken im Boden, am Rand von Nadelwäldern. Manche Sammler schwören außerdem auf Böden, bedeckt von Buchenlaub, andere bevorzugen moosige Stellen. Offenbar eine kleine Wissenschaft. Ebenso wie das Thema Pilzreinigung: mit Messer, Pinsel oder Druckluft? Auch hier gehen die Meinungen auseinander.

🍄 Die heilende Wirkung von Pilzen So elegant der Name des Glänzenden Lackporlings auch klingt, so unästhetisch ist sein Anblick. Doch Pilzexperte Jürgen Guthmann stellt ihn in seinem Buch „Heilende Pilze“ (Quelle & Meyer Verlag) als einen der bekanntesten „Heilpilze“ vor. Traditionell wurde der Lackporling bei Leberleiden, Nierenentzündung und Schlaflosigkeit eingesetzt. Der Shiitake wiederum ist laut Guthmann einer der bedeutendsten Zuchtpilze. Während er in der asiatischen volkstümlichen Lehre bereits im Jahr 1620 wegen seiner Hunger stillenden, Erkältungen heilenden und Lebensenergie weckenden Wirkung erwähnt wurde, ist er hierzulande erst seit wenigen Jahren bekannt. Einer der wohl bekanntesten Pilze, der Champignon, sollte frisch oder schonend getrocknet genossen werden, um seine angeblich vitalisierende, verdauungsfördernde und blutzuckersenkende Wirkung zu entfalten.

Steinpilze für den Winter

Klar ist, dass Fiegl nicht seinen gesamten Steinpilz-Fund verkocht, sondern viele davon in Scheiben schneidet, an Bindfäden aufhängt oder sie zum Trocknen in den Backofen legt: „Sind sie mürbe, lassen sie sich mit den Fingern zerbröseln und würzen auch im Winter Nudeln und Co.“

Haben die beiden Betreiber der Ehenbichler Alm ihre vollen Körberln ins Trockene gebracht, beginnt die eigentliche Arbeit – die Zubereitung der Speisen für die Gäste, die heuer wegen der vielen Regentage übrigens noch weniger an der Zahl sind als im Vorjahr.

Zwei seiner Ehenbichler-Alm-Rezepte hat Fiegl der TT verraten:

👨‍🍳 Steinpilzsuppe (für zwei Personen): Eine halbe, gewürfelte Zwiebel in Butter anschwitzen. Je nach deren Größe drei bis vier in Scheiben geschnittene Steinpilze hinzugeben, mit einem Schuss Weißwein aufgießen. Nach dem Einreduzieren mit dem Stabmixer zerkleinern. In einer Pfanne Sahne oder einen kleinen Becher Creme fraîche (je nach Vorliebe) mit einem Löffel Mehl verrühren. Mit dem Pilzgemisch aufkochen. Mit frischem Schnittlauch, Salz und Pfeffer abschmecken. Weißbrotcroûtons oder ein Löffel geschlagene Sahne runden das Ganze ab.