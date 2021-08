WSG-Coach Silberberger nach Diskussion über VAR: „Geben wir dem Ganzen Zeit"

Wien - Die WSG Tirol eroberte am Sonntag einen Punkt beim 1:1 gegen die Wiener Austria. Im Mittelpunkt in Wien-Favoriten stand allerdings der VAR.

Weniger die nachvollziehbare Elfer-Entscheidung von Schiedsrichter Alan Kijas zur Führung der Tiroler war Thema, sondern ein als Foul des Austrianers geahndeter Zweikampf zwischen Manfred Fischer und WSG-Torhüter Ferdinand Oswald in der 40. Minute. Schmid sprach von einer Fehlentscheidung. Sein Gegenüber Thomas Silberberger hielt dagegen, dass Oswald zur Pause nicht ohne Grund ausgetauscht werden musste. Der Torhüter erlitt eine Verletzung am Knöchel. "Der Fuß ist tiefblau", berichtete Silberberger.

Fischer hätte bei der Szene gegen den herausgeeilten Oswald eine gute Chance auf die Führung gehabt. Schmid führte seine Erfahrungen in der deutschen Bundesliga als Maßstab an. Er würde erwarten, dass die Aktion fertiggespielt wird. Danach könne der VAR noch immer eingreifen. Der ehemalige Co-Trainer von Peter Stöger bei Köln und Borussia Dortmund zeigte aber Verständnis: "Es war auch in Deutschland so, dass es nicht ganz klar war im ersten Jahr wann gepfiffen wird, wie schaut es aus. Man muss den Schiedsrichtern einfach Zeit geben."