Langzeitpflegestation in Schwazer Klinik mangels Bedarf geschlossen

Schwaz – Rund 1,2 Millionen Euro flossen im Winter 2019/2020 in den Umbau zur 20 Betten umfassenden Langzeitpflegestation, die im Februar 2020 im ersten Stock des Krankenhausanbaus in Schwaz eröffnet wurde. Vorfinanziert hatte die Summe der Pflegeverband. Eine Warteliste von 128 Senioren bei den Altenheimen im Bezirk Schwaz war der Grund für den millionenschweren Umbau. Bis 2025 war vorgesehen, in den acht Einzel- und sechs Doppelzimmern Senioren durch 17 Mitarbeiter der SeneCura zu pflegen. Bis dahin sollte sich die Situation entschärft haben.