Adventkalender-Auktion in Lienz erbrachte neues Rekordergebnis

Lienz – Die vergangene Auktion der Adventkalender-Bilder, die der Round Table Lienz seit 23 Jahren durchführt, erbrachte am Freitagabend wieder einmal ein Rekordergebnis: 48.150 Euro kann der Verein für in Not geratene Mitmenschen in Osttirol und Oberkärnten zur Verfügung stellen. „Es bedarf nur etwas Mutes, bitte seien Sie großzügig und öffnen Sie Ihre Brieftaschen“, hatte Round-Table-Präsident Johannes Kuenz die Auktion eröffnet. Und das Publikum ist der Einladung gerne nachgekommen, nur ein Werk fand erst in der zweiten Runde einen Käufer.