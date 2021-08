Grüne wehren sich gegen Vorwürfe: Bozner Platz wird „eine kühle, grüne Oase“

Innsbruck – Bei Gratis-Würstl und -Saftl wetterten am Wochenende FPÖ und Gemeinderat Gerald Depaoli gegen das Neubauprojekt am Bozner Platz. Fast schon mantraartig warnen sie vor einer „Betonwüste“ und einem „zweiten Landhausplatz“. Für die Grünen völlig unverständlich. Das aus einem Wettbewerb hervorgegangene Siegerprojekt sieht neben einer Begegnungszone und Verkehrsberuhigung auch 30 Bäume vor, die bereits mit einer Höhe von bis zu sieben Metern eingesetzt werden. Der Platz verwandle sich so in eine kühle, grüne Oase, betont die Klubobfrau der Grünen, Janine Bex.