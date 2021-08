Arbeiten auf Hochtouren: Baustellen-Limit in Innsbruck ist erreicht

Zum Hindernisparcours wird die Stadt Innsbruck im Sommer angesichts der vielen Baustellen. In der Maximilianstraße verlegen die IKB neue Wasserhauptleitungen und sanieren das Stromnetz (mittleres Bild). Der Südring ist aufgrund von Kanalarbeiten nur eingeschränkt befahrbar (rechtes Bild).

Innsbruck – Immer mehr Unternehmen arbeiten im Untergrund. Die Rede ist nicht von der Mafiaszene, sondern von Leitungsbetrieben. Kanal, Strom, Wasser, Abwasser, Gas, Fernwärme, Internet, Telekommunikation – kurzum fast alles, was es für ein komfortables Leben braucht, nimmt seinen Weg unterirdisch in die Wohnungen der Innsbruckerinnen und Innsbrucker. Mittlerweile sind es neun Betriebe, deren Leitungen unter den Straßen der Stadt liegen. Dementsprechend rege ist die Bautätigkeit in Innsbruck, die im Sommer alle Jahre wieder Autofahrer narrisch macht und den Anrainern auf die Nerven geht.