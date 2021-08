Vorsichtige Entwarnung: Murensituation in Tirol vor Entspannung

St. Jakob i. Def. – Nach starken Regenfällen verlegte am Samstagabend gegen 21.45 Uhr ein Erdrutsch die L25 Defereggentalstraße bei Kilometer 26,25 zwischen Erlsbach und Ladstatt in der Gemeinde St. Jakob. Die Straße war in der Folge bis Sonntagmittag in beide Richtungen gesperrt. Weil es sich dabei um die Straße zum Grenzübergang Staller Sattel zu Italien handelt, hatte das Land Tirol umgehend auch die italienischen Behörden über die Sperre informiert.