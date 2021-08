TT-Leitartikel zum Rechnungshof: Politik braucht Kosten-Kontrolle

So gelungen der Neubau der Patscherkofelbahn in Innsbruck auch sein mag, die Fahrt auf 1965 Meter Seehöhe wird von einer Kostenexplosion auf 64 Millionen Euro begleitet. Beim Haus der Musik wurden die Baukosten ebenfalls überschritten, bei der geplanten Realisierung der unternehmerischen Hochschule MCI in der Landeshauptstadt hat die Landespolitik im Sommer 2018 im letzten Moment die Notbremse gezogen. Der aktuelle Mangel an Bau- und Rohstoffen wird viele Projekte wieder verteuern, umso wichtiger wäre deshalb eine Vorabkontrolle. Denn meist kommt das böse Erwachen viel zu spät.