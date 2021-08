Eine ganz spezielle Football-Nacht im Tivoli für die Swarco Raiders

Innsbruck – Auch einen Tag und eine recht kurze Nacht später konnte es Adrian Platzgummer noch immer nicht ganz glauben, was da in der Austrian Bowl am Samstagabend im Tivoli passiert war. „Es ist wie im Traum“, resümierte der Kapitän der Swarco Raiders ein denkwürdiges Spiel, das in vielerlei Hinsicht als „speziell“ in die Geschichte eingehen wird.